Chiesa come Pirlo: “E’ come sputare in faccia al calcio!”

Nel corso della Bobo Tv si parla di Massimiliano Allegri e della sua gestione di Federico Chiesa. Ieri l’italiano è partito dalla panchina facendo arrabbiare tanti tifosi

Massimiliano Allegri finisce nel mirino di Antonio Cassano. Alla ‘Bobo Tv’ si parla della gestione di Federico Chiesa da parte del tecnico bianconero.

Anche ieri l’esterno della Nazionale è partito dalla panchina, facendo discutere parecchio. L’ex attaccante, anche del Milan, parlando del mister ha voluto fare un parallelismo con quanto accaduto con Pirlo, ai tempi della sua avventura in rossonero: “Mi ricordo che appena Andrea ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa – afferma Cassano – E’ presto spiegato, il mister è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non vedere un campione come Pirlo è sputare in faccia al calcio”.

Inter-Juventus da dimenticare

Cassano critica lo spettacolo offerta da Inter e Juventus: “Ho visto una partita bruttissima – ammette -. Mi aspetto una partita così dalla Juve. Non mi piacciono i bianconeri. Chi mi ha impressionato in negativo è l’Inter, ieri ha fatto peggio del match contro la Lazio. Meglio Leeds-Wolves che il derby d’Italia”