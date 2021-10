Inter-Juventus, “Il più brutto spettacolo, qui hanno paura”

Alla BoboTv si parla del derby d’Italia. Nel mirino di Lele Adani finisce lo spettacolo che l’Inter e la Juventus non sono riuscite ad offrire

Nel corso della ‘Bobo Tv’, Lele Adani ha parlato di Inter-Juventus. L’ex difensore ha criticato per lo spettacolo (non) dato dalle due squadre:

“Il mondo ha visto il più brutto spettacolo di calcio – afferma Adani – Non c’è mai stato più brutto spot per il calcio italiano. Non è stato onorato lo spirito del gioco. Non c’è stato né passione né coraggio. Ieri San Siro chiamava calcio e non puoi offrire uno spettacolo così”.

Critiche ai bianconeri – “La Juve fa 15 tiri in un mese, in Liverpool-Manchester United lì ho visti in 23 minuti. In questo paese si ha paura di parlare di calcio. La Juve è a 10 punti dietro Milan e Napoli e vedo ridere”.

Dumfries nel mirino

Nel mirino di Adani finisce Dumfries. L’olandese, chiamato a sostituire Hakimi, non ha avuto certamente un inizio facile: “Deve imparare, deve essere scolarizzato – prosegue Adani – Non allaccerà mai gli scarpini ad Hakimi. Non aspettatevi mai Hakimi o Cancelo”.