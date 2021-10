Non c’è nessun accordo: la Juventus può ancora sperare

Non ancora esclusa l’ipotesi di un ritorno in Serie A del difensore esploso anni fa con la maglia della Roma e ora nel mirino della Juventus

La Juventus può ancora ‘sperare’ di mettere le mani su uno dei pilastri del Chelsea Campione d’Europa nella passata stagione ma di recente messo ko all’Allianz Stadium grazie al sigillo di Federico Chiesa.

Campione d’Europa coi ‘Blues’ ed esploso anni fa in Serie A, con la maglia della Roma: parliamo ovviamente di Antonio Rudiger. Il tedesco è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno ma, come riporta la stampa inglese, al momento non c’è nessun accordo con la società targata Abramovich. E questo ovviamente consente ai bianconeri di restare in corsa per il suo cartellino, che nel caso sarebbe a costo zero.

Calciomercato Juventus, gli ostacoli nella corsa a Rudiger

Va detto, però, che anche in caso di non rinnovo col Chelsea, Rudiger rimarrebbe un obiettivo complesso per ‘La Vecchia Signora’ guidata da Max Allegri. Complesso per via della concorrenza, che comprende club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, finanche per l’ingaggio. Adesso il 28enne nativo di Berlino guadagna sugli 8 milioni di euro netti, per far ritorno in Italia – per giunta ‘gratis’ – potrebbe volerne qualcuno in più. Senza dimenticare le commissioni, sempre consistenti in casi del genere.