Caso Wanda-Icardi, firma e dietrofront: “Divorziamo! Anzi, no”

Ultimo episodio (forse) della telenovela con al centro Mauro Icardi e Wanda Nara, che ha provato a scrivere la parola fine

Mauro Icardi e Wanda Nara. Pochi minuti fa la showgirl argentina, anche moglie e agente del bomber del PSG, ha voluto scrivere la parola fine di una telenovela che va avanti da parecchi giorni. Il motivo è ormai noto, ovvero il tradimento del giocatore con China Suarez, cantante e modella argentina.

Una serie di colpi di scena anche social, tra stories al veleno dopo una pace apparente, post che anche lo stesso Mauro Icardi ha pubblicato, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia della moglie. E oggi è arrivato quello che può essere l’ultimo episodio (forse) della saga. Wanda Nara ha pubblicato su Instagram lo scatto di un tenero abbraccio con il marito: “Le foto che ho pubblicato negli ultimi mesi mostravano quanto andasse tutto bene e fossimo felici. Da quello che è successo sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando lui ha capito che non c’era modo di tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così e che se separarsi era l’unico modo per mettere fine a tutto questo dolore, allora lo avremmo dovuto fare“.

Wanda Nara: “Io e Icardi abbiamo firmato il divorzio, ma poi ho capito una cosa…”

Wanda Nara continua a raccontare, con il colpo di scena in stile hollywooddiano: “Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera che nessuno mai mi aveva scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E allora io ho capito una cosa: che pur avendo tutto non ho niente se non sono con lui”.

“Sono sicura – continua la modella argentina – che questo brutto momento che abbiamo passato ci renderà più forti come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà e la facoltà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo. L’amore trionfa sempre, il resto è finzione“.