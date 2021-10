Calciomercato Juventus, il mistero Icardi si infittisce: cos’è successo

Calciomercato Juventus: novità dall’allenamento odierno del Paris Saint-Germain. Ecco le ultime sul caso Icardi

Mauro Icardi continua a far parlare di sé dentro e soprattutto fuori dal campo. Nuovi aggiornamenti arrivano questa mattina dall’allenamento del Paris Saint-Germain: secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, l’ex capitano dell’Inter non è presente in campo per la rifinitura odierna alla vigilia della Champions League. La squadra di Pochettino affronterà domani il Lipsia. L’argentino aveva saltato anche l’allenamento di ieri a causa dei problemi personali con Wanda Nara. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Icardi non si allena col PSG: le ultime

L’attaccante ha dunque saltato anche l’allenamento odierno. Il ‘mistero’ si infittisce: ieri sera sembrava essere tornata la pace con Wanda Nara, che questa mattina ha però pubblicato una nuova foto piuttosto enigmatica su Instagram, della sua mano senza anello e con la descrizione: “Come mi piace questa mano senza anello…”. L’unica certezza è per il momento l’assenza di Icardi nell’allenamento del PSG: la Juventus osserva interessata in vista del calciomercato invernale. È infatti noto l’interesse del club bianconero per l’ex Inter, già cercato con insistenza in estate dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’argentino è sempre più in bilico all’ombra di Messi, Neymar e Mbappé e i problemi personali con Wanda Nara potrebbe complicare ulteriormente la sua permanenza a Parigi. Staremo a vedere.