Continua a essere incerto il futuro di Belotti al Torino: per l’attaccante, però, Juric ha le idee chiare e aspetta di riaverlo al massimo

Un ritorno lento e graduale quello di Andrea Belotti: l’attaccante granata è tornato a disposizione di Ivan Juric dalla gara con il Napoli e contro il Genoa ha disputato circa mezz’ora di partita. Il tecnico serbo ha commentato la fase di ripresa dell’attaccante azzurro, augurandosi di poterlo riavere presto a disposizione, liberandosi di eventuali crucci derivanti dalla situazione contrattuale.

Belotti, Juric è sicuro e annuncia il futuro dell’attaccante

D’altronde restano i dubbi sul futuro di Belotti, che in estate, dopo un tira e molla con Cairo, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino. Decisione che di fatto lo rende appetibile per diverse big del nostro calcio, che potrebbero acquistarlo a gennaio a prezzo contenuto o a giugno, da svincolato.

“Entrambe le volte è entrato bene in campo. Il suo recupero procede in maniera graduale – ha detto Juric – e bisogna prestare attenzione, perché è stato fermo per un po’. A gennaio non andrà via dal Torino e non firmerà nessun contratto. Vedremo a fine stagione: inutile speculare troppo, per il momento. Mi auguro che possa fare una grande stagione e poi, alla fine, ci guarderemo negli occhi e lui deciderà quello che riterrà meglio per il suo futuro. Non ci saranno altri rilanci o avvicinamenti. Si vedrà”.

Intanto brutte notizie dall’infermeria per Juric: si ferma Ansaldi, lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.