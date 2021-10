Calciomercato Inter e Milan, Belotti arriva subito con lo scambio

Continua a tenere banco il futuro di Andrea Belotti: il ‘Gallo’, conteso da Inter e Milan, può lasciare il Torino a gennaio, ecco la proposta

Il Torino respira, dopo la vittoria con il Genoa, e può guardare con fiducia al prosieguo del campionato. La buona notizia per Juric è anche il recupero di Belotti, sul cui futuro però aleggia sempre il contratto in scadenza.

Il pubblico granata ha incitato il suo capitano nella gara di venerdì e non manca di fargli sentire la sua vicinanza, sperando di convincerlo a rinnovare. Ipotesi che però appare sempre più lontana, la proposta di Cairo da 3,5 milioni a stagione per il momento non è stata accettata e il ‘Gallo’ pensa a mettersi in gioco altrove, per poter competere per lo scudetto e disputare le coppe. In estate, lo aveva ‘bloccato’ l’Inter prima del colpo Correa, il Milan continua a pensare a lui come ha sempre fatto. Stando a ‘Tuttosport’, potrebbe esserci una svolta per il suo futuro.

Milan, Belotti arma in più a gennaio: la mossa dei rossoneri

La mossa forse decisiva potrebbe essere quella del Milan, prossimo avversario del Torino domani sera. Le due dirigenze si incontreranno e ne parleranno, i rossoneri lo vorrebbero già a gennaio, per cautelarsi rispetto alle condizioni fisiche sempre piuttosto precarie di Ibrahimovic e Giroud. Il Torino vorrebbe un cospicuo indennizzo in denaro per lasciarlo andare, l’idea di Maldini e Massara sarebbe un’altra.

Sul piatto, i rossoneri intenderebbero rinegoziare le condizioni dell’accordo per Pobega. Al momento, il centrocampista è in prestito senza alcun diritto di riscatto a favore del Toro. Il prestito gratuito potrebbe essere allungato di un’altra stagione, con l’inserimento di tale diritto, riservandosi però l’opzione per il controriscatto nel 2023. Il Torino vorrebbe però l’opzione a proprio favore. Pista da valutare nelle prossime settimane.