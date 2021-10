Calciomercato Milan, affare ‘alla Maignan’: bloccato l’erede di Kessie

Il Milan continua a tenere alta la guardia in merito al futuro di Franck Kessie, che potrebbe anche essere agli ultimi mesi in rossonero. Intanto Maldini e soci bloccano un altro centrocampista

Il mercato del Milan per il futuro ruota molto intorno alle decisione di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2022 e l’accordo per il rinnovo tarda ad arrivare. Il tempo inizia a stringere, i dubbi crescono e il futuro del numero 79 di Pioli potrebbe anche essere altrove.

Senza prolungamento Kessie infatti sarebbe destinato a ricalcare le orme recenti dei vari Calhanoglu e Donnarumma, partiti a parametro zero la scorsa estate rispettivamente verso Inter e Paris Saint Germain. Intanto il Milan non resta con le mani in mano e prova già a cautelarsi a centrocampo.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie in bilico: affare Kamara per giugno

Il Milan continua a tenere gli occhi aperti in Francia, mercato sul quale anche recentemente ha piazzato qualche affare importante. Su tutti Mike Maignan, che ha preso per tempo i guantoni di Donnarumma poi finito a Parigi.

Secondo quanto sottolineato dal giornalista Rudy Galetti il Milan in tal senso avrebbe già bloccato il giovane Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia che arriverebbe poi la prossima estate a costo zero, il tutto in attesa di una risposta di Kessie sul rinnovo. I rossoneri si starebbero così muovendo dunque per una possibile operazione simile a quella fatta proprio con Maignan che aveva sostituito Donnarumma.