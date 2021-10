Calciomercato Juventus e Milan, addio a gennaio e destinazione già decisa

Calciomercato Juventus e Milan: possibile addio a gennaio e destinazione già decisa. Nuovi aggiornamenti in vista della sessione invernale

Solo sei presenze per un totale di 166 minuti, poi lo stop per problemi alla schiena. La nuova stagione di Isco al Real Madrid è iniziata nel peggiore dei modi, e fa seguito alle ultime deludenti annate del fantasista spagnolo.

Il 29enne continua a far parlare di sé soprattutto in sede di calciomercato. L’ex Malaga è infatti in scadenza a giugno e ormai da diverse sessioni accostato alle big di Serie A. Milan e Juventus, in particolare, sono alla finestra in caso di addio al Real Madrid a parametro zero. E c’è una novità sul futuro dello spagnolo.

Calciomercato Milan e Juventus, Isco ha deciso: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, Isco preferirebbe rimanere in Spagna. Tuttavia, se il Real Madrid dovesse decidere di cederlo a gennaio per non perderlo a zero, la sua destinazione preferita sarebbe l’Italia e la Serie A.

Decisivi saranno i prossimi mesi. Ancelotti, infatti, punta a rilanciare uno dei suoi migliori giocatori alla prima esperienza sulla panchina dei Blancos. Se Isco non riuscirà però ad invertire il trend la dirigenza madrilena potrebbe cercare la cessione già nel calciomercato invernale. Milan e Juventus sono alla finestra.