Cresce le tensione in casa Milan sulla questione rinnovo per Kessie, che dovrebbe tornare in campo domani contro il Torino

Fuori nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna, Franck Kessie dovrebbe ritrovare il campo domani sera contro il Torino. Da Milanello, riporta però ‘Tuttosport’, starebbe iniziando a trapelare un po’ di tensione nei confronti del giocatore. Qualcuno avrebbe addirittura ipotizzato che quello recente fosse un malanno immaginario, soprattutto considerando la rapidità con la quale è rientrato. La questione rinnovo starebbe dunque creando qualche divisione all’interno del club. Maldini e Massara dovranno programmare il futuro mantenendo però una certa serenità per non minare i risultati sportivi.

Tensione in casa Milan, le ultime sul futuro di Kessie tra rinnovo e addio

Nella dirigenza del Milan, aggiunge il quotidiano, ci sarebbe chi vuole provare con la linea dura facendo capire a Kessie che da qui a fine campionato il campo potrebbe vederlo molto raramente. Si tratta di una sorta di pressione per indurre il giocatore alla firma del contratto attualmente in scadenza a fine stagione. Un’altra ipotesi che starebbe prendendo piede, infine, sarebbe la possibilità di una cessione a gennaio per incassare almeno un minimo di guadagno dal suo addio.

Sulle sue tracce, come è noto, oltre alle big di Premier, al Psg e al Barcellona, resta vigile anche la Juventus. Intanto, dopo il pareggio di ieri tra Roma e Napoli, il Milan si gode il primato in classifica insieme agli azzurri.