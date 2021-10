Juventus deludente per larghi tratti del match di San Siro contro l’Inter. Un giocatore, in particolare, non è riuscito ad incidere nello scacchiere di Allegri

Juve in difficoltà ieri a San Siro contro l’Inter, soprattutto nel reparto di centrocampo. Solo Locatelli è riuscito a non naufragare di fronte ai dirimpettai nerazzurri, con il solito Barella a dominare la scena.

A deludere soprattutto Weston McKennie, preferito a Bentancur inizialmente nelle scelte di Massimiliano Allegri. Se contro lo Zenit in Champions l’ex Schalke 04 aveva dato dei timidi segnali di crescita, nel catino del ‘Meazza’ il centrocampista classe ’98 ha fallito l’esame e si è segnalato in negativo come uno dei peggiori in campo della Juventus.

McKennie – uscito nel finale di partita per Arthur – si è visto raramente in proiezione offensiva con i suoi classici inserimenti e inoltre ha dato poca copertura in mediana a protezione della retroguardia bianconera. L’ennesima prestazione incolore di un’annata finora da dimenticare, dopo una prima stagione positiva a Torino con Pirlo in panchina anche in termini realizzativi. Sei le reti complessive al primo anno sotto la Mole per lo statunitense, ancora però zero quest’anno. Rendimento assai deludente, con McKennie come non riesce ad ingranare e ad essere un fattore nello scacchiere di Allegri.

Juventus, McKennie fallisce ancora: cessione e tesoretto a gennaio

Il 23enne nazionale americano è un corpo estraneo finora nelle alchimie del tecnico toscano, che lo ha testato senza costrutto in diversi ruoli del centrocampo. La scorsa estate la dirigenza della Continassa cercò una sistemazione per lui sul mercato, senza però riuscire nell’intento. Facile pensare che, se non ci sarà una svolta immediata, Cherubini e Nedved spingano per l’uscita del giocatore già a gennaio, soprattutto se a farsi sotto fosse qualche club inglese come il Tottenham dell’ex Paratici. Riscattato per circa 25 milioni di euro dallo Schalke, la Juventus prenderebbe in considerazione offerte non inferiori a tale cifra per dare il via libera alla cessione e incassare un prezioso tesoretto da reinvestire successivamente per rinforzare la rosa di Allegri.