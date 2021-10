Juventus, doppio allarme per Allegri dopo l’Inter: rischia un lungo stop

Allegri sorride per il pareggio in extremis contro l’Inter a San Siro, ma deve far fronte a duna doppia defezione in vista delle prossime partite

Punto d’oro ieri per la Juventus, salvata da un rigore quasi allo scadere dal ‘salvifico’ Dybala, il migliore dei bianconeri e che ha accesso la luce con il suo ingresso in campo, in una serata fino a quel momento da dimenticare per la ‘Vecchia Signora’.

Allegri tira un sospiro di sollievo per il risultato e conserva inalterato il distacco dai nerazzurri e dalla vetta della classifica, anche se c’è ancora tanto da fare per la Juve per la rimonta in classifica in ottica scudetto. Il tecnico livornese sorride meno però per l’infortunio di Federico Bernardeschi, che si aggiunge ai problemi accusati da Kean alla vigilia del Derby d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus | Barella domina, Dybala salva Allegri

L’ex Fiorentina – fino a quel momento non brillante – dopo 18 minuti di gioco era stato costretto ad abbandonare il campo di San Siro per un problema alla spalla dopo un contrasto con Darmian. Il carrarino ha provato a stringere i denti ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il gol di Dzeko.

Juventus, Bernardeschi col tutore al J-Medical: esami anche per Kean

Stamane Bernardeschi si è recato con un vistoso tutore al braccio al J-Medical per per rituali visite mediche ed è al momento improbabile una sua disponibilità mercoledì pomeriggio per il turno infrasettimanale con il Sassuolo. Gli esami stabiliranno l’entità del problema e i tempi di recupero del giocatore classe ’94 e campione d’Europa, che considerando l’infortunio nel specifico rischia uno stop più lungo del previsto. Controlli medici in mattinata anche per Moise Kean, che alla vigilia di Inter-Juve aveva accusato un affaticamento muscolare: l’ex Everton e PSG ha qualche speranza di recuperare già per l’incrocio dell’Allianz Stadium contro gli emiliani di Dionisi.