Niente rinnovo e addio Juventus, Paratici lo porta in Premier League

Chiusa ogni possibilità di rinnovo, ma la Juventus rischia di non poterci fare nulla: Fabio Paratici pronto a portarlo in Premier League

Nel suo trascorso in bianconero, Fabio Paratici ha sempre ammesso di essere particolarmente sensibile ai parametro zero: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot sono due esempi ancora tangibili in casa Juventus.

Anche nella sua nuova avventura in Premier League, il dirigente italiano riproporrà il suo modus operandi e questa potrebbe essere una pessima notizia proprio per la ‘Vecchia Signora’. Federico Cherubini, infatti, dovrà vedersela con il suo ex collega per diversi obiettivi di mercato. Dalla Spagna, in questo senso, arrivano nuove indicazioni.

Calciomercato Juventus, Dembélé non rinnova e parte a zero | Paratici la maggiore insidia

Secondo quanto riportato da ‘DiarioGol.com’, Ousmane Dembélé avrebbe deciso di non rinnovare con il Barcellona e di partire a parametro zero a fine stagione. Una scelta irrevocabile, quella di lasciare la capitale catalana, che potrebbe far scatenare una vera e propria asta di mercato. Fra le squadre interessate all’esterno offensivo transalpino, peraltro, ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri dovranno vedersela con la folta concorrenza della Premier League e, in particolare, con un volto noto: quello di Fabio Paratici. Le principali concorrenti per accaparrarsi Dembélé a parametro zero sono Tottenham, Liverpool e Manchester City. Inoltre, non è da escludere un inserimento del Newcastle nei prossimi mesi. Non si possono escludere, poi, dei tentativi da altri campionati come Ligue 1 e Bundesliga.

Ousmane Dembélé, nonostante le grosse difficoltà riscontrare a Barcellona, resta un giocatore di grande caratura: inoltre, si tratta ancora di un classe ’97 con enormi margini di crescita. L’interesse della Juventus, quindi, rischia di schiantarsi contro i budget multimilionari delle big della Premier. Il francese è pronto a lasciare il campionato spagnolo, dicendo addio a Ronald Koeman, ma un suo approdo in Serie A appare estremamente complicato.