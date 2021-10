CMIT TV | “Eterno incompreso”: Dybala ‘bastonato’, ecco di chi ha bisogno

Nicola Amoruso è intervenuto alla CMIT TV e si è soffermato sul momento di forma di Chiesa, Dybala e Bernardeschi: che stoccata

Nicola Amoruso è intervenuto alla CMIT TV soffermandosi sul momento della Juventus. L’ex attaccante bianconero è partito da Federico Chiesa: “E’ presto per metterlo in discussione visto che arriva da momenti importanti”.

“All’Europeo ci ha dato la dimostrazione di quello che può e dovrà essere per la Juve – continua Amoruso -. Ora gli si chiede qualcosa di diverso rispetto alle sue caratteristiche ma sono convinto che può giocare ovunque. Diamogli tempo, è un momento di crescita importante ma non lo metterei in discussione: anche dal punto di vista della personalità, diventerà il capitano della Juventus”.

Dagli elogi a Chiesa alla stoccata a Dybala: “Per lui e Bernardeschi c’è bisogno della cura Allegri. E’ un allenatore che crede fortemente in loro. Dybala rischia di essere l’eterno incompreso. Quando ci si aspetta qualcosa di più, si infortuna. La Juventus ha bisogno di un giocatore con le sue qualità. Senza di lui qualche problema in più lo ha. Non credo che lo vogliano mettere sul mercato. Allegri gli ha dato fascia di capitano, messo al centro del progetto, deve capire che è arrivato il momento di esplodere”.

Non solo Dybala, Amoruso alla CMIT TV: “Per Bernardeschi anno importante”

Infine, Amoruso ha parlato anche del rinnovo di Bernardeschi: “Non ha mai trovato la giusta collocazione, per lui può essere un anno importante. Credo che si troverà un accordo per il rinnovo. Allegri conosce le sue potenzialità, può essere un giocatore valido ma ho qualche perplessità che possa fare la differenza nella Juve”.