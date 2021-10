Morata non convince la Juventus: sfida per l’erede e intrigo con Haaland

Il ruolo del centravanti resta un enigma da risolvere per la Juventus, che non sta raccogliendo i frutti sperati da Morata. Per la prossima estate idea dall’Olanda

Appena tre reti in stagione tra coppa e campionato per Alvaro Morata che, complice anche qualche problemino fisico di troppo, non sta rispettando le aspettative sul suo conto. Con l’addio di Ronaldo infatti gran parte della produzione offensiva dei bianconeri sarebbe dovuta ricadere su di lui, ma i numeri e le prestazioni non sorridono del tutto. I dubbi sul riscatto da 35 milioni di euro crescono col passare delle settimane.

Non va infatti escluso che lo spagnolo al termine della stagione saluti nuovamente, con la dirigenza juventina chiamata poi ad acquistare un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri. Inevitabile quindi, senza un cambio di rotta radicale, pensare anche ad un nuovo numero 9 che possa incrementare il numero di reti.

Calciomercato Juventus, sfida al Dortmund per Haller: il francese sta volando

Nel caso in cui la prossima estate la Juventus decidesse di tornare sul mercato dei centravanti, potrebbe finire nel mirino anche Sebastien Haller, bomber francese dell’Ajax che ha iniziato in modo meraviglioso la stagione. L’ex West Ham ha già collezionato sei reti in campionato ed altrettante in Champions League, facendo un enorme salto di qualità.

Haller è giunto quindi alla maturità calcistica e il prezzo è in ascesa, visto anche il contratto al 2025, ma può essere il ‘regalo’ per Allegri per la prossima estate, di una Juventus vogliosa di tornare ai massimi livelli del calcio nazionale ed internazionale. Non sarà comunque semplice entrare nella corsa ad Haller che piace molto anche al Borussia Dortmund, come papabile sostituto di Erling Haaland. Il fenomeno norvegese potrebbe infatti partire in estate, e al BVB servirebbe poi un bomber di caratura internazionale.