Calciomercato Juventus, doppio addio e poker da urlo | Follie dalla Premier

La Juventus studia mosse, scenari e uscite sul calciomercato. I bianconeri potrebbe presto concretizzare un doppio addio fondamentale

La Juventus, dopo un inizio difficile, ha trovato una quadratura importantissima sul campo, riuscendo a battere anche lo Zenit in Champions League con il solito 0-1. Un percorso netto nella massima competizione europea per la squadra di Massimiliano Allegri, che comunque va a caccia di colpi mirati e intelligenti per completare la rosa.

Colpi che, in tempi di Covid-19 e restrizioni economiche, dovranno necessariamente essere finanziati da uscite mirate e remunerative. In particolare, due profili che, di fronte alle giuste proposte, potrebbero lasciare Torino sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. La loro avventura in bianconero non è mai realmente decollata tra infortuni e prestazioni altalenanti. È per questo che il loro futuro potrebbe proseguire altrove e c’è chi pare molto interessato alle loro prestazioni.

Calciomercato Juventus, Ramsey e Rabiot in uscita: doppio colpo in Premier

Il Newcastle prendi tutto è pronto a monopolizzare il calciomercato e fare il pieno di colpi in Italia e non solo. I Magpies, dopo l’avvento del discusso fondo saudita, sono una potenza economica e calcistica a livello mondiale, e sono pronti a mettere a segno acquisti fondamentali per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riporta ‘ESPN’, tra i primi nomi nella lista del club di Premier ci sarebbero proprio Ramsey e Rabiot. Una doppia uscita che permetterebbe alla Juventus di risparmiare in maniera considerevole sul monte ingaggi e reinvestire, chissà, proprio a centrocampo. E il Newcastle non si ferma qui. I Magpies hanno nel mirino anche Ousmane Dembele, in scadenza di contratto con il Barcellona e Gareth Bale. Nomi di primissimo piano per un club che ora vuol far paura alle concorrenti in Premier e a tutta l’Europa.