Marotta è sempre stato sensibile ai colpi a parametro zero, specialmente quando arrivano dalla Serie A: contatti dell’agente con l’Inter

Attingere dal tuo stesso campionato per il mercato porta con sé due vantaggi in uno: da una parte rinforzi la tua squadra, dall’altra indebolisci le tue rivali. Una strategia vincente che Beppe Marotta ha già applicato in passato, alla Juventus e all’Inter, e che potrebbe riproporre a breve.

L’amministratore delegato nerazzurro è sempre stato molto sensibile ai colpi a parametro zero, specialmente quando coinvolgono grandi giocatori di club rivali. La giornata di ieri, in questo senso, potrebbe essere stata campale: incontro in Viale Liberazione, sede del club meneghino, tra l’Inter e l’agente del possibile parametro zero.

Calciomercato Inter, incontro con l’agente | Marotta tenta Insigne

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro tra l’agente di Lorenzo Insigne e la dirigenza nerazzurra in sede a Milano. Vincenzo Pisacane è in ottimi rapporti con l’Inter, avendo anche Danilo D’Ambrosio tra i suoi assistiti: nei dialoghi con il club meneghino si è parlato anche del futuro dell’ex granata.

Il vis a vis tra l’agente di Insigne e la dirigenza nerazzurra, però, deve far riflettere: soprattutto Aurelio De Laurentiis. Già, perché l’offerta del Napoli non convince l’attaccante della Nazionale per il momento ed il rischio di perderlo a parametro zero si fa sempre più concreto col passare del tempo. La volontà di Insigne, come raccontato su queste pagine, resta quella di rinnovare con il club partenopeo: la tentazione Inter, però, esiste.

L’Inter non ha mai nascosto l’interesse per il numero ’24’ azzurro, specialmente se dovesse muoversi a parametro zero. Sul capitano del Napoli, però, è presente anche la concorrenza estera: Manchester United e Tottenham, in particolare, stanno osservando la situazione e attendono sviluppi. I nerazzurri potrebbero provare lo sgarbo in Serie A: se arrivare a Kessié sembra complicato, nonostante sia in scadenza con il Milan, Insigne potrebbe diventare un’occasione troppo ghiotta.