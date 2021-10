Juventus, Allegri spacca in due i tifosi: “L’ha detto lui stesso”

La Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua corsa in Serie A e Champions League. Il tecnico bianconeri, però, continua a dividere

La Juventus si riscopre cinica e pragmatica, in campionato come in Champions League. I bianconeri, infatti, proseguono la loro corsa europea e a punteggio pieno, battendo anche lo Zenit. Vittoria che arriva dopo l’ennesima affermazione di misura in campionato, nello scontro diretto contro la Roma.

Insomma, la Juventus targata Massimiliano Allegri, dopo lo sbandamento iniziale, ha assunto nuovamente i tratti che contraddistinguono il tecnico livornese: solidità difensiva, cinismo e, diciamolo, non un gioco particolarmente spettacolare. Offensivamente parlando, questo è chiaro. E anche i tifosi bianconeri si dividono al cospetto delle prestazioni della Vecchia Signora. C’è chi vorrebbe una squadra maggiormente votata all’attacco, chi invece apprezza le vittorie messe in fila dai bianconeri, anche di misura.

Zenit-Juventus riapre il dibattito su Allegri: tifo spaccato

Quale prova migliore di Zenit-Juventus per tornare a dibattere sul gioco della Vecchia Signora? I bianconeri portano a casa una vittoria pesantissima nel finale grazie a Dejan Kulusevski. Uno 0-1 che indirizza la qualificazione dei torinesi e che divide i tifosi. E anche il popolo del web si schiera, alcuni dalla parte del tecnico, altri sottolineando la prestazione poco spettacolare dei bianconeri. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet che illustrano il pensiero dei tifosi.

#Allegri ha un compito: crescere a lungo termine riportando mentalità, solidità per stare al vertice. Ringiovanendo anche la rosa contemporaneamente, ci vuole tempo e pazienza, per questo ha contratto lungo. Ergo, chi ora pensa al gioco guarda il dito. #Juventus #Juve — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔 (@giampdisan) October 21, 2021

L’importante è che il mister si dia concentrato sulla prestazione. Allegri raramente critica la prestazione, per farlo vuol dire che proprio il livello è stato basso — Dario (@Dario59452333) October 21, 2021

Io ci metterei la firma per 1-0 a S. Siro.#InterJuventus #Allegri — Bladistic (@bladistic) October 21, 2021

Questo si, ti do ragione Marco. Vittorie come quella di ieri ci stanno e sono fondamentali, ma non capisco perché glorificarle, per il mero fatto di essere finite 1-0 (o 0-1), tant’è che lo stesso Allegri ha detto che bisogna migliorare — Marco (@_Dengis) October 21, 2021