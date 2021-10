Cessione urgente | Colpo Juventus in saldo a gennaio

Il rinforzo a centrocampo per la Juventus potrebbe arrivare dalla Spagna. Real Madrid pronto a cedere il calciatore per 15-20 milioni di euro

Dani Ceballos è destinato a lasciare il Real Madrid, ancora una volta. Il centrocampista spagnolo, rientrato alla base dopo due stagioni in prestito all’Arsenal, è stato protagonista di un avvio di stagione sfortunato, per via di un infortunio.

La volontà di Ceballos, non rientrando nei piani di Carlo Ancelotti – come racconta ‘Diariogol.com’ – sarebbe quella di dire addio al Real Madrid e sarebbe in pressing su Perez. Un’offerta da 15-20 milioni di euro potrebbe bastare per convincere i Blancos a cedere il giocatore, già nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato, Ceballos vuole lasciare il Real | Juventus in corsa

Secondo il portale, ci sarebbe anche la Juventus in corsa per Dani Ceballos. Non è un segreto che i bianconeri siano alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e lo spagnolo potrebbe davvero essere il nome giusto. Attenzione, però, al Betis, che sembra essere l’opzione preferita da Ceballos. Non si può scartare, chiaramente la pista Premier League, con l’Arsenal in prima linea, ma non solo.