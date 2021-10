Inter-Juventus, Marotta: “Allegri è un volpone”. Nuovo annuncio su Zhang

Le ultime Inter news registrano le dichiarazioni di Marotta su Allegri e Zhang prima del derby d’Italia con la Juventus

“Allegri dice che siamo noi i favoriti per lo scudetto perché ormai ha acquisto la capacità di essere un volpone ed un gran comunicatore. Non so se lo siamo davvero, ma siamo i campioni d’Italia e dobbiamo onorare al meglio questo ruolo”.

Pensieri e parole di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’ a pochi minuti dal calcio d’inizio del big match contro la Juventus: “Con Ausilio e Baccin siamo un team che lavora insieme. In estate avevamo l’obiettivo di metter in sicurezza finanziaria la società e siamo stati costretti a cedere dei giocatori importanti. Ma abbiamo lavorato di fantasia e li abbiamo sostituiti degnamente. Il calcio è un gioco di squadra e noi dobbiamo lavorare valorizzando questo concetto. Pif? Non ci sono assolutamente elementi concreti. Io non sono azionista, non mi riguarda: io mi limito a gestire e cerco di farlo al meglio. Tuttavia posso confermare che ho parlato con il presidente e che lui ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza”.