Inter e Juventus tremano | Conte in panchina con due Nazionali azzurri

Antonio Conte verso il ritorno in panchina, il tecnico pugliese progetta lo scippo alle sue grandi ex Inter e Juventus

Tra i tecnici attualmente ‘ai box’, tiene banco il futuro di Antonio Conte. L’allenatore pugliese è in attesa di una chiamata importante dopo aver detto addio all’Inter la scorsa estate.

Al momento, non gli sono giunte proposte interessanti, ma è difficile pensare che rimanga fermo ancora a lungo. E le panchine ‘top’ a rischio in questo momento non mancano. In particolare, si continua ad accostare il suo nome al Manchester United, dove Solskjaer è in netta difficoltà. L’Old Trafford sarebbe di certo un palcoscenico prestigioso per lui, che però, nel caso in cui arrivasse la chiamata dei ‘Red Devils’, chiederebbe almeno tre innesti alla proprietà per rinforzare la squadra.

Conte chiede tre innesti al Manchester United: Chiesa e Barella nel mirino

Il ‘Daily Express’, in Inghilterra, fa il punto sulle sue richieste e per due dei profili principali l’ex CT penserebbe a giocatori chiave di Inter e Juventus, le sue ex storiche. A centrocampo, il nome più gradito sarebbe quello di Nicolò Barella, giocatore che si sta ormai affermando tra i top di gamma nel suo ruolo. I nerazzurri vogliono blindarlo, ma non hanno ancora l’accordo per il rinnovo e le difficoltà economiche potrebbero causare una cessione clamorosa.

E c’è anche Federico Chiesa nei desideri di Conte. Un giocatore veloce e tecnico capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, con grandi potenzialità ancora tutte da scoprire. Per la Juventus è un intoccabile, ma attenzione ad eventuali offerte irrinunciabili. Il terzo nome avanzato dall’Express è quello del jolly difensivo Kieran Trippier, schierabile come terzo di difesa o come esterno a tutta fascia.