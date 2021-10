Calciomercato Juventus, ecco il primo colpo del 2022: c’è già la cifra

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già l’intesa di massima per il primo acquisto del 2022: cifre e dettagli

Molto del futuro in campionato della Juventus passa dalla sfida di oggi con l’Inter. Per Allegri, partita non decisiva e campionato ancora lungo, ma è indubbio che quello con i nerazzurri sia uno snodo cruciale.

I bianconeri, reduci da quattro vittorie di fila, devono sostanziare le loro ambizioni di rimonta. Napoli e Milan corrono veloci e occorre ricucire la distanza. Intanto, la società continua a lavorare alacremente sul mercato. Si pensa agli innesti necessari nella sessione di gennaio, ma anche a cosa accadrà in prospettiva nel 2022. In tal senso, il club avrebbe già raggiunto l’accordo di massima per un colpo di una certa importanza.

Calciomercato Juventus, il primo acquisto lo porta Raiola: i termini dell’accordo

Si tratta di Alessio Romagnoli, difensore in scadenza di contratto con il Milan e che non pare intenzionato a rinnovare. Sarebbe un ottimo affare a parametro zero, dunque, permettendo di far respirare ulteriormente un bilancio messo in difficoltà dall’operazione Cristiano Ronaldo. Il suo arrivo permetterebbe di svecchiare una difesa anagraficamente in là con gli anni, in attesa di capire cosa sarà di de Ligt.

Se Raiola da un lato potrebbe portare via l’olandese, dall’altro, secondo ‘Todofichajes.com’, avrebbe raggiunto l’intesa con i bianconeri sulla base di un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra a cui per il momento il Milan, per blindare il difensore, non si è spinto.