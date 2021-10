Ancora un tradimento in Serie A: c’è sempre la Juventus

La Juventus monitora eventuali occasioni anche in Serie A: tutte le cifre e i dettagli del possibile tradimento

Il calciomercato invernale si avvicina e anche la Juventus è alla finestra per monitorare eventuali occasioni in entrata. Le priorità della dirigenza bianconera sono il nuovo bomber e un ulteriore rinforzo a centrocampo. Tuttavia, non sono da escludere nemmeno possibili colpi in difesa.

La Juve dovrà infatti iniziare a guardarsi intorno per il post Bonucci e Chiellini, rispettivamente 34enne e 37enne, e a partire dalla prossima estate andrà con ogni probabilità alla ricerca di un nuovo difensore titolare da affiancare a de Ligt. Una possibile occasione potrebbe arrivare dalla Serie A e dai grandi rivali cittadini dei bianconeri, ovvero il Torino.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve, Dybala è pronto: l’argentino vuole una maglia da titolare con l’Inter

Calciomercato Juventus, occasione Bremer: tutti i dettagli

Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, Bremer è finito nel mirino della Juventus. Il difensore del Torino sarebbe tra i profili più seguiti dalla dirigenza bianconera per ringiovanire il reparto difensivo. Il centrale granata è in scadenza di contratto nel 2023 e rappresenta così una possibile occasione a partire dalla prossima estate, quando sarà ad un anno dalla scadenza.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allenatore Newcastle, Fonseca in pole: le tempistiche

Bremer è il leader difensivo del Torino di Juric e si è ormai affermato come uno dei migliori centrali del campionato. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Cairo è dunque avvisato: anche la Juventus ha messo nel mirino il brasiliano.