Antonio Conte diventa la priorità: pronto a subentrare dopo il KO

Colloqui in corso tra Antonio Conte e il Manchester United. I Red Devils stanno attraversando un periodo negativo, culminato con il tonfo casalingo contro il Liverpool: il 5-0 rifilato dagli uomini di Jurgen Klopp ha fatto allarmare la dirigenza di Manchester, che già la scorsa giornata aveva dovuto assistere alla sconfitta contro il Leicester. A nulla sarebbe servita la vittoria in rimonta sull’Atalanta in Champions League.

Colloqui in corso per Conte: pronto a subentrare

Ora la panchina di Solskjear non è più sicura e la dirigenza sta ragionando sul miglior profilo per sostituire il tecnico norvegese. Il primo nome in cima alla lista è quello di Antonio Conte: l’ex tecnico dell’Inter, in Premier League molto apprezzato dopo l’esperienza al Chelsea, gradirebbe la destinazione. C’è solo da valutare l’effettivo interesse da parte dello United a costruire un progetto vincente, che possa accontentare le esigenze dell’allenatore pugliese.

La decisione, in ogni caso, dovrà sottostare anche alle valutazioni economiche: lo United ancora fa i conti con le passività accumulate con gli esoneri di Mourinho e van Gaal, come ha spiegato lo stesso Gary Neville ai microfoni di ‘SkySports’. Esonerare Solskjaer significherebbe aggiungere a bilancio un ulteriore contratto, quello di Conte, che difficilmente sarà a cifre contenute.