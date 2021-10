Panchina a Conte: l’ex Inter e Juve ha accettato l’incarico

Antonio Conte potrebbe essere ad un passo dal ritorno in panchina: dopo la sconfitta, il tecnico avrebbe già accettato l’incarico

Dopo la decisione di lasciare la panchina dell’Inter da campione d’Italia, Antonio Conte è rimasto senza squadra in estate. Il periodo di riposo del tecnico salentino, però, potrebbe essere già terminato.

La volontà di Conte è sempre la stessa: vincere, indipendentemente dalla squadra di cui si trova alla guida. Le ambizioni del tecnico ex Juventus, però, sono talvolta anche un ostacolo: quando una società non si mostra concorde o disponibile a dargli quello che secondo lui è necessario per vincere, taglia i ponti. Lo ha fatto prima a Torino e poi a Milano. Ora, però, potrebbe essere in procinto di iniziare una nuova avventura in panchina.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Allenatore Newcastle, Fonseca in pole: le tempistiche

Il big match di questo weekend di Premier League è quello andato in scena all’Old Trafford tra Manchester United e Liverpool. Una sorta di ultima spiaggia per Ole Gunnar Solskjaer, chiamato a dimostrare il proprio valore al timone di una rosa con pochi eguali in Europa. Dopo i primi 45′, però, gli uomini di Klopp si trovavano già avanti per 4-0. Una nuova debacle che rischia di costare carissima al tecnico dei ‘Red Devils’, che avrebbero già contattato il sostituto.

Calciomercato, nuova debacle per Solskjaer | Conte accetta lo United

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Manchester United avrebbe offerto la panchina ad Antonio Conte e il tecnico salentino avrebbe già accettato l’incarico. L’ex allenatore di Inter e Juventus, proprio nella giornata in cui queste si incontreranno a San Siro, potrebbe ritrovare una panchina. A Manchester, poi, ritroverebbe anche Paul Pogba dopo i fasti di Torino.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Insigne-Inter, le ultime dopo l’incontro: Napoli attento alla Premier

In caso di matrimonio tra Conte e lo United, inoltre, sarà curioso vedere come verrà gestito Cristiano Ronaldo. Il tecnico salentino, da sempre, favorisce la squadra rispetto al singolo e il campione lusitano, invece, vuole avere tutto il palcoscenico per sé. Tanti spunti e tanti temi se dovesse tornare in panchina Conte: il destino di Solskjaer, nel frattempo, sembra essere segnato.