“Conte non adatto” | Bocciatura pesante per l’ex Inter

Antonio Conte in corsa per una panchina di prestigio, ma la candidatura dell’ex tecnico dell’Inter va incontro ad una bocciatura eccellente.

Ha guardato da spettatore, ieri sera, il derby d’Italia tra Inter e Juventus, due delle panchine cui ha regalato grandi successi. Antonio Conte è per ora fermo ai box, ma attende di tornare in corsa.

L’allenatore pugliese attende la proposta giusta per sedersi nuovamente in panchina. Nel frattempo si tiene impegnato come commentatore tv, i rumours delle ultime settimane lo hanno accostato a diverse squadre. Il suo profilo, però, non convince proprio tutti e su di lui arrivano dichiarazioni pesanti, che suonano come una vera e propria bocciatura

Conte al Manchester United, c’è chi dice no per il dopo Solskjaer

Conte sarebbe stato già contattato in particolare dal Manchester United dopo l’ennesimo rovescio dei ‘Red Devils’ in questo avvio di stagione. Lo 0-5 con il Liverpool è un macigno pesantissimo sulla panchina di Solskjaer, ma secondo Gary Neville sostituire il norvegese con l’ex tecnico di Inter e Juventus non sarebbe una buona idea.

A ‘Sky Sports’, infatti, ha spiegato: “Posso capire che i media e i tifosi chiedano l’esonero di Solskjaer dopo una partita del genere. Ma non credo che la società abbia pianificato un cambio in corsa per questa stagione. Credo debbano andare fino in fondo con lui, dopo quello che è successo con tecnici come Mourinho e Van Gaal, che qui non sono riusciti a esprimere il loro valore. Allenatori con uno stile specifico qui non hanno funzionato, Conte è disponibile ma non lo prenderei adesso, non credo sia adatto”.