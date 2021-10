“Non è finita!”, Mourinho torna sui giocatori ‘puniti’ dopo Bodo

Al fischio finale di Roma-Napoli, match valevole per la nona giornata di Serie A, ha parlato Jose Mourinho. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese

Le parole di Mourinho al termine di Roma-Napoli. Il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi uomini, contro la squadra di Luciano Spalletti.

“E’ stata una grande partita, una partita di alto livello, un match duro, intenso, in cui abbiamo visto tanta concentrazione dietro e tanto rispetto per l’avversario – ammette il portoghese ai microfoni di DAZN -. Ho visto gente stanca ma una stanchezza che mi piace. Chiunque avrebbe potuto vincere. Penso che sia una partita unica, con due mister con cartellino rosso. Io non ho detto nulla di particolare. Non penso che l’arbitro abbia fatto male, un lavoro positivo ed equilibrato”.

Crescita difensiva – “Meno male che non avete guardato il match di Bodo (ride, ndr.), i due terzini stanno migliorando e la copertura dei centrocampista è stata fatta bene. Pellegrini si è abbassato molto di più. Quando si fa una ca**ta grossa come la nostra, la partita dopo è molto difficile. Giocare con il Napoli non era facile”.

Giocatori esclusi – “Sono cose di spogliatoio, sono messaggi dopo prove negative. E’ un messaggio importante. Conta di recuperarli? Certamente, non è finita per loro. La partita resterà comunque nella mia storia”.

Differenza con la partita contro la Juve

“Sono state due partite diverse – prosegue Mourinho – Abbiamo dominato più contro la Juve, avendo più controllo, anche perché i bianconeri non ti pressano e si abbassano. Contro i bianconeri abbiamo avuto personalità nella costruzione, oggi mi è piaciuta l’organizzazione e siamo riusciti a controllare Osimhen. Sono due partite che mi dicono che la squadra mi piace, che c’è materiale umano per lavorare”.