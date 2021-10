PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI: Abraham lottatore, Fabian Ruiz preciso

ROMA

Rui Patricio 6: di tiri in porta del Napoli non se ne ricordano granché, non viene impegnato in maniera importante.

Karsdorp 6,5: parte bene, si propone e mette qualche buon pallone ma in marcatura su Insigne è troppo leggero, gli lascia un chilometro di spazio concendendogli puntualmente la giocata a rientrare sul destro. L’unica cosa da non fare. Poi perde sicurezza, poi la ritrova, fa qualche intevento decisivo. Partita strana.

Mancini 6,5: il duello con Osimhen è di quelli rusticani, prende una legnata dopo l’altra. Protagonista nella scaramuccia con Osimhen nel primo tempo, sempre concentrato, sul nigeriano fa un miracolo e poi sbatte sul palo, con Ibanez e metterci il carico. Poi però ha un’occasione d’oro clamorosa per il vantaggio, con la porta spalancata di testa manda fuori. Rischia nel finale.

Ibanez 6,5: inizialmente un paio di sbavature, di cui un errore grave in uscita. Poi si ricompone, si infila l’armatura e comincia a lottare insieme al compagno. Anche lui riporta una ferita dopo l’altra, finisce adosso al palo rischiando di farsi autogol. Cresce alla distanza e acquisisce fiducia, con Osimhen diventa una questione personale.

Vina 5,5: Politano non è avversario semplice, non gli scappa spesso ma gli lascia troppo spazio per crossare. Anche in avanti non brillantissimo, non è comunque al meglio e si nota in diversi frangenti.

Cristante 6,5: anche lui ne dà e ne prende, ma è un punto di riferimento importante nel pezzo. Lotta e sgomita, qualcosa lo concede ma è presente. Bellissima la palla rubata con verticalizzazione perfetta per Abraham per l’occasione più importante della Roma in tutti i 90 minuti.

Veretout 6: corre tantissimo, per la maggior parte del tempo senza palla e soprattutto per lui è una fatica doppia. Poco presente negli ultimi metri, fa più lavoro sporco del solito.

Zaniolo 6: nel primo tempo è uno dei pochi che regala qualche strappo degno di nota, anche se tende ancora troppo a intestardirsi. Ma quando parte dà quasi sempre la sensazione di poter fare male. Dialoga forse poco con i compagni, troppo lento negli ultimi metri, di certo non è al top.

Pellegrini 6,5: primo tempo un po’ anonimo a dire la verità, poco concreto e rapido in fase conclusiva. Nel secondo tempo alza l’asticella, si inserisce bene anche senza palla, ha una grande occasione ma non riesce a concretizzare. Quando la Roma gioca in verticale, a un tocco, c’è quasi sempre il suo zampino.

Mkhitaryan 5: peggiore in campo con davvero nessun timore di essere smentiti. Lento, prevedibile, sbaglia una quantità enorme di palloni in tutte le zone del campo. Quest’anno è un altro giocatore. Dal 66′ El Shaarawy 6: più vivace e pericoloso del compagni, viene anticipato in area su un cross invitantissimo. Non gioca tantissimi palloni.

Abraham 6: prende botte, si rialza, quasi esce anzi no. Rischia tantissimo il rosso in un intervento su Zielinski dopo un’ammonizione ingenua. Ha un’occasione clamorosa nel primo tempo, da lui ci si aspetta altro. Si abbassa parecchio per dare una mano in transizione, non ha molte occasioni vere, ma c’è da dire che il Napoli difende benissimo in area. Dall’86’ Shomurodov sv

Allenatore: Mourinho 6,5: serviva una reazione, soprattutto di nervi. La partita scotta, si vede in ogni episodio in cui il portoghese scatta in maniera frenetica. Si ammonire, poi espellere e in ogni caso resta lì a bordocampo. La Roma mette in grande difficoltà il Napoli, gioca alla pari e forse alla fine le occasioni migliori sono di marca giallorossa. La reazione c’è stata e ha fermato la lanciatissima capolista.