Clima rovente all’Olimpico, con i tifosi della Roma che hanno dedicato dei cori a Spalletti: la risposta del tecnico del Napoli

È la partita del ritorno all’Olimpico per Luciano Spalletti, che affronta la ‘sua’ Roma come uno degli ex sicuramente più odiati per i giallorossi. Nel prepartita gli striscioni dei tifosi, che non hanno perdonato al mister di Certaldo la vicenda Totti e la storia del ritiro del capitano.

Poi, dopo anche un fine primo tempo elettrico con Pellegrini, verso il 75′ dalla Curva Sud si alza il coro ‘Spalletti pezzo di m…’. E l’allenatore del Napoli, provocatore, ha risposto alzando semplicemente il braccio destro, lasciandolo in alto per diversi secondi con un sorriso accennato. Una specie di ringraziamento ironico, di ‘messaggio ricevuto’. Poi la questione è continuata, con i tifosi della Roma a intonare cori ‘Totti-gol’ e ‘C’è solo un capitano’.