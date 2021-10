Inter-Juventus, bufera Allegri-Chiesa: “Non si spiega”

Primo tempo tutt’altro che indimenticabile per la Juventus di Massimiliano Allegri subito sotto e costretta ad un cambio. I tifosi non hanno gradito le mosse dell’allenatore bianconero

Inizio shock per la Juventus che parte sotto di un gol dopo poco più di un quarto d’ora a San Siro contro l’Inter. Nerazzurri infatti in vantaggio all’alba del big match grazie ad un tap-in vincente firmato da Edin Dzeko, dopo un palo colpito dall’ex milanista Hakan Calhanoglu.

A complicare il tutto per i bianconeri ci ha pensato l’infortunio occorso a Federico Bernardeschi, costretto presto ad uscire per lasciar spazio a Rodrigo Bentancur. Ancora panchina per Federico Chiesa, gioiello della Juventus e pupillo della tifoseria che non ha gradito la sua esclusione.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, inizio terribile per Allegri: gol e infortunio

Inter-Juventus, Allegri nel mirino: “Formazione indegna”

Non sono mancate le critiche nei confronti di Allegri nel corso dei primi 45 minuti, sia per la formazione iniziale schierata che per la prestazione offerta dalla squadra.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Marotta: “Allegri è un volpone”. Nuovo annuncio su Zhang

Sui social i tifosi non hanno risparmiato messaggi nei confronti del tecnico livornese:

Allegri ha fatto le ore piccole stanotte, altrimenti questa formazione indegna non si spiega .#InterJuve — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) October 24, 2021

Arthur de Ligt e Chieda in panca

Io Allegri lo critico quanto voglio e a prescindere dal risultato, che se è buono e solo merito di quelli in campo #InterJuve — ARIA 😈💎 #ELD1ABLO🏆 (@ariamarelli) October 24, 2021

Ogni volta che inquadrano Allegri che dice “halma, halma”, un bambino smette per sempre di giocare a calcio!😏😒#InterJuve #Finoallafine — noodless (@noodless67) October 24, 2021

Inzaghi sta prendendo Allegri e gli sta insegnando il Cortomuso — AnfetaMilan (@AnfetaMilan) October 24, 2021

Ma secondo me Allegri non le vuole vincere le partite — Mya (na gioia)? 🤓 (@neverajoy17) October 24, 2021

Mi spiegate che problemi ha Allegri per lasciare Chiesa in panchina — Flavio (@imFlaviooo) October 24, 2021