Inter-Juventus, inizio terribile per Allegri: gol e infortunio

Inizio shock per la Juventus di Massimiliano Allegri che incassa in pochi istanti il gol di Dzeko e l’infortunio di Bernardeschi

Inizia nel peggior modo possibile il derby d’Italia per la Juventus che a San Siro va sotto dopo poco più di un quarto d’ora in virtù di un tap-in vincente di Edin Dzeko in seguito ad un palo clamoroso di Calhanoglu.

Le cose peggiorano poi con il cambio forzato di Federico Bernardeschi, ko per un problema alla spalla dopo un contrasto offensivo con Darmian.

L’esterno bianconero aveva provato a restare in campo, ritardando quindi la sua uscita, e proprio in quei minuti la Juventus ha incassato la rete dell’1-0. Bernardeschi è quindi uscito per far spazio a Bentancur.