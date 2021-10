Serie A, Inter-Juventus 1-1: rigore e polemiche | Dybala riacciuffa Dzeko

Risultato, tabellino e classifica aggiornata dopo Inter-Juventus, super sfida che ha chiuso la nona giornata di Serie A. L’esito della gara

Ancora una volta finale al cardiopalma nell’eterna sfida tra Inter e Juventus. La serata di San Siro era iniziata nel peggiore dei modi per i bianconeri di Massimiliano Allegri, sotto dopo poco più di un quarto d’ora per mano di Edin Dzeko, e costretto al cambio forzato per l’infortunio di Bernardeschi.

Il bosniaco è stato abile a ribadire in rete la respinta del palo dopo un tiro poderoso di Calhanoglu. Non brillantissima la reazione della Juventus, soprattutto nella prima frazione, chiusa in controllo dalla compagine di Inzaghi.

Inter-Juventus, risultato e tabellino: la decide Dzeko

Allegri mischia quindi le carte a metà secondo tempo lanciando in campo la coppia Chiesa-Dybala che prova a dare una scossa alla squadra. Lo spettacolo non decolla ma la pericolosità aumenta fino al calcio di rigore concesso un paio di minuti prima del 90esimo con l’ausilio del Var.

Dal dischetto Dybala non sbaglia e regala un punto ad Allegri. La sfida tra Inter e Juventus termina 1-1.

Inter-Juventus 1-1, il tabellino

RETI: 16′ pt Dzeko (I), 43′ st su rig. Dybala (J)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella (44′ st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (17′ st Gagliardini), Perisic (26′ st Dumfries); Lautaro (26′ st Sanchez), Dzeko. A disposizione: Cordaz, D’Ambrosio, Dimarco, Kolarov, Radu, Ranocchia, Satriano, Sensi. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, A. Sandro; Cuadrado (19′ st Dybala), Locatelli (37′ st Kaio Jorge), McKennie (37′ st Arhur), Bernardeschi (17′ pt Bentancur); Morata, Kulusevski (19′ st Chiesa). A disposizione: De Ligt, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Ramsey, Rugani. Allenatore: Allegri.

AMMONIZIONI: Barella, Alex Sandro, Perisic, Chiellini

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 25; Napoli 25; Inter 18; Roma 16; Atalanta, Juventus e Fiorentina 15; Lazio 14; Bologna e Empoli 12; Torino, Sassuolo e Verona 11; Udinese 10; Sampdoria 9; Venezia 8; Spezia 7; Cagliari e Genoa 6; Salernitana 4

*una partita in meno