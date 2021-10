“Vuol dire non avere coraggio”: Allegri nel mirino verso Inter-Juventus

Diversi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri a poche ore dal derby d’Italia con l’Inter. La critica al tecnico bianconero

Cresce l’attesa per Inter–Juventus. I bianconeri per raggiungere la squadra di Inzaghi in classifica, i nerazzurri per far sprofondare quella di Allegri ancora più lontano dalla vetta della Serie A. Un derby d’Italia che rischia di diventare già decisivo in ottica scudetto.

Sono ancora diversi i dubbi di formazione in particolare per Massimiliano Allegri. “Chiellini è pronto per giocare”, ha annunciato ieri il tecnico in conferenza stampa: si rinnova così il ballottaggio con de Ligt, titolare al fianco di Bonucci contro lo Zenit. Ecco la critica a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve, Dybala è pronto: l’argentino vuole una maglia da titolare con l’Inter

Inter-Juventus, de Ligt di nuovo in dubbio: la critica ad Allegri

Intervenuto a ‘Radio Radio’, il giornalista Tony Damascelli si è espresso così su Inter-Juve: “Sono due squadre che vivono un momento delicato, a livello tecnico e finanziario. La Juventus non può perdere questa partita, ma non può farlo neanche l’Inter. Spero soltanto che si giochi e basta, in questi giorni ho letto e sentito cose vecchie di venti anni”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allenatore Newcastle, Fonseca in pole: le tempistiche

Damascelli si è poi soffermato anche sui singoli, non risparmiando critiche ad Allegri: “Chiesa l’ho visto un po’ smarrito, non sa cosa deve fare in campo: Allegri deve decidere cosa vuole da questo giocatore. De Ligt fuori? Vuol dire non avere coraggio”.