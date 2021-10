Calciomercato Juventus, manca solo l’ufficialità: arriva la conferma

La Juventus è pronta a concludere l’operazione sul calciomercato. Tutto fatto, ormai manca solo l’ufficialità

È il momento dell’anno in cui programmare scenari futuri e sul calciomercato ancora di più. È tempo di analizzare le prospettive e i segnali del campo, alla ricerca di risposte cruciali anche in sede di trattative.

Ma la Juventus una scelta importantissima l’ha già effettuata: porre Paulo Dybala al centro del suo progetto tecnico-tattico, anche dopo un’annata non proprio esaltante. L’argentino si è fermato per infortunio, ma la sua tecnica, la qualità e quel mancino fatato sono armi imprescindibili per Massimiliano Allegri. Per questo, dopo l’addio di Ronaldo, la scelta bianconera è stata chiara: tutto su Dybala e la diretta conseguenza è stata riaprire i discorsi per il rinnovo di contratto, in standby da troppo tempo. Ora la trattativa è arrivata a un punto di svolta decisivo.

Calciomercato Juventus, svolta Dybala: manca solo l’ufficialità

Dybala e la Juventus, un matrimonio destinato a proseguire anche nel prossimo futuro. Vi abbiamo riportato man mano tutti gli step della trattativa con i bianconeri, ora la firma è veramente a un passo. La conferma alle nostre indiscrezioni arriva anche da ‘La Stampa’ che sottolinea come ormai manchi solo l’ufficialità per la permanenza dell’argentino. Un legame con la Juventus che, nonostante gli alti e bassi, diventa sempre più forte, in campo e fuori.