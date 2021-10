Messi ‘aiuta’ la Juventus: lo ha ‘cacciato’, pronto il sostituto

Arriva un possibile assist inaspettato per la Juventus da parte del fuoriclasse del Paris Saint-Germain, Leo Messi: i dettagli

Conclusa la ‘telenovela’ con Wanda Nara, Mauro Icardi continua a far parlare di sé anche sul calciomercato. L’ex capitano dell’Inter è sempre in bilico al PSG e dall’Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni riguardo al suo futuro.

Come noto, l’argentino è in cima alla lista della Juventus per rinforzare l’attacco e nell’ultima sessione estiva i bianconeri hanno fatto un tentativo per riportarlo in Serie A dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Cherubini ha incassato il no del Paris Saint-Germain soprattutto per le tempistiche dell’operazione. Oggi gli scenari sono però cambiati.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juve, Dybala è pronto: l’argentino vuole una maglia da titolare con l’Inter

Calciomercato Juventus, Messi ‘caccia’ Icardi: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Messi non vorrebbe Icardi nello spogliatoio del PSG. Il quotidiano britannico parla addirittura di “relazione tossica” tra i due e di un rapporto piuttosto gelido. Un problema che mette ulteriormente in bilico la posizione del 28enne nel club parigino.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allenatore Newcastle, Fonseca in pole: le tempistiche

Messi vorrebbe di nuovo con sé il compagno di Nazionale e grande amico Aguero, che in estate ha scelto il Barcellona proprio per raggiungere il sei volte Pallone d’Oro. Icardi, in scadenza nel 2024 e valutato almeno 35-40 milioni di euro, è inoltre chiuso dal tridente dei sogni Messi-Neymar–Mbappé e dunque sempre più lontano dal PSG. La Juventus è alla finestra in vista del calciomercato invernale.