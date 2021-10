Crack Roma, conseguenze pesanti: bomba su Mourinho

Serataccia da dimenticare in Conference League per la Roma di Josè Mourinho, che ha rimediato un KO clamoroso contro il Bodo/Glimt con polemiche annesse nel post-partita. Dalla Spagna vanno all’attacco dello Special One

Non è andata per niente giù l’amarissima sconfitta di ieri contro il Bodo/Glimt a Josè Mourinho che ha dovuto incassare con la sua Roma un 6-1 pesantissimo, al cospetto di un avversario certamente non di primissimo pelo. I norvegesi hanno infatti messo in campo una grande prova di qualità, sovrastando per tutta la sfida le seconde linee schierate dallo Special One.

Nel post-partita è quindi arrivata l’assunzione di responsabilità da parte dell’allenatore portoghese per quanto riguarda le ampie scelte di turnover iniziali, andando però nel concreto a puntare il dito proprio sulle qualità complessiva delle sue seconde scelte. Un monito importante quello di Mourinho che non ha risparmiato di fatto i suoi calciatori che erano stati chiamati in causa per mettere minuti e dare rifiato ai titolarissimi.

Roma, KO pesantissimo: bordate a Mourinho dalla Spagna

Inevitabile quindi la pioggia di critiche sia nei confronti della squadra per la sconfitta, che verso Mourinho per le scelte e le dichiarazioni post gara. Lo Special One in particolare ha suscitato pareri piuttosto netti in Spagna dove il giornalista del ‘Chiringuito’ Josep Pedrerol ha analizzato la situazione.

Il collega iberico non ha risparmiato critiche andando all’attacco: “Mourinho mette nove sostituti nella squadra titolare. Di chi è la colpa? Mourinho sta indicando i suoi giocatori. Dice che non non hanno un livello per giocare per la Roma. A volte i giocatori, altre volte la stampa, e quasi sempre gli arbitri… Mourinho è un grande allenatore. Ha fatto un ottimo lavoro al Real Madrid, ma deve rinnovare le sue scuse“.