Roma disastrosa, Mourinho nel mirino: “Solo danni”

Una sconfitta incredibile per la Roma di José Mourinho che ieri ha perso con un netto 6-1 contro il Bod/Glimt. Non sono mancate le critiche dopo le parole dell’allenatore portoghese

Un KO storico per Josè Mourinho quello rimediato ieri in Conference League sul campo del Bodo/Glimt, capace di abbattere la sua Roma con un tennistico 6-1. Tutto troppo facile per la compagine norvegese, che ha per larghi tratti dominato contro le seconde linee del club giallorosso, lanciate in campo dallo Special One per dare rifiato ai titolarissimi.

Un turonover che evidentemente non ha pagato i dividendi sperati, e del quale lo stesso Mourinho si è assunto le responsabilità nel post-partita, non senza puntare il dito però nei confronti di chi è sceso in campo. Parole forti che hanno scatenato inevitabili reazioni dal punto di vista mediatico.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Botheim: “Con la Roma si è divertito. Lui in Serie A, vi spiego”

Roma, KO pesantissimo: Mourinho nel mirino della critica

Un vero e proprio polverone quello in casa Roma, non solo per la sconfitta, ma anche per le parole dure dello stesso Mourinho a fine partita nei confronti dei suoi ragazzi. Pioggia di critiche a seguire per il tecnico portoghese, con Mario Sconcerti che a ‘Tele Radio Stereo’ ha evidenziato: “È sbagliato dire che ci sono delle pi**e in squadra, anche Mourinho la può fare fuori dal vaso”.

LEGGI ANCHE >>> Crack Roma, conseguenze pesanti: bomba su Mourinho

Sconcerti ha quindi rincarato la dose: “Questo è stato un errore perché non giova a nessuno e porta solo danni”. Dichiarazioni quindi molto divisive quelle di Mourinho che dovrà presto rialzare la testa, a partire dalla sfida col Napoli.