Mourinho out entro Natale, spunta la cifra: “Da licenziamento!”

Jose Mourinho nell’occhio del ciclone per la prestazione col Bodo/Glimt e le dichiarazioni nel postpartita

La Roma esce con le ossa rotte, a dir poco, dalla trasferta nel Polo Nord contro il Bodo/Glimt. Un 6-1 che fa rabbrividire oltre la questione meramente atmosferica, soprattutto i circa 400 tifosi giallorossi ieri sugli spalti dell’Aspmyra Stadion. Che infatti hanno chiesto spiegazioni ai giocatori, Pellegrini e Abraham in primis in rappresentanza di tutta la squadra.

Delle spiegazioni però erano attese soprattutto da Jose Mourinho, che nel postpartita si è preso le colpe della formazione schierata, totalmente inadatta, sottolineandone inoltre i limiti. In poche parole, un harakiri in piena regola. Non a caso anche lo Special One, in parte insieme a Tiago Pinto, è finito nell’occhio del ciclone per un secondo posto nel girone di Conference League, il doppio ko nei due scontri diretti e una classifica non così brillante.

Roma, in lavagna quotato anche l’addio di Mourinho. Focolari: “Sarebbe da licenziare”

A scatenarsi sono stati i tifosi sui social, gli opinionisti e i giornalisti in questo day-after, ma non solo. Anche i bookmakers, però, hanno fatto la loro parte raccogliendo gli scenari – incredibili solo a pensarci – sul futuro del portoghese. Tra cui anche quello di un clamoroso divorzio anticipato. Mourinho ovviamente ha la fiducia totale dei Friedkin, ma secondo gli esperti ‘Sisal Matchpoint’, l’ipotesi di un addio entro Natale – che sia esonero o dimissioni – è difficilissima ma non totalmente impossibile, ed è quotata a 12,00.

Di certo Mourinho non ha riscosso successi dopo il ko di ieri: “La cosa più grave di tutte sono le sue dichiarazioni, che sono quasi da licenziamento. Lui dice che la responsabilità è sua, che ha la colpa di aver messo in campo quelli che non sono buoni. Ma come ti permetti? In realtà non si è preso nessuna colpa”, tuona Furio Focolari in diretta su ‘Radio Radio’. Insomma, il portoghese ovviamente – forte anche del triennale firmato a maggio – non rischia nulla ma la piazza si aspetta comunque una reazione importante nelle prossime partite, che vedrà la Roma affrontare anche Napoli e Milan.