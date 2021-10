Roma, contestazione dopo l’umiliazione col Bodo: confronto squadra-tifosi

Dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo/Glimt, la Roma è andata sotto lo spicchio di tifosi giallorossi ed è andato in scena un confronto

Una sconfitta storica, come l’ha definita anche Mourinho, quella che stasera la Roma ha subito in terra norvegese contro il Bodo/Glimt. Un 6-1 umiliante in Conference League, in cui la squadra giallorossa è stata sempre inferiore agli avversari, anche con diversi titolari in campo nella ripresa.

Una prestazione che ovviamente ha fatto imbufalire i tifosi, circa 400, che hanno percorso più di 2.000 chilometri per raggiungere l’Aspmyra Stadion. Dopo il fischio finale dell’arbitro, Abraham ha chiamato i propri compagni per andare sotto la curva dei tifosi giallorossi. Tra loro anche il capitano Pellegrini, che si è tolto la maglia per regalarla ai sostenitori romanisti, che però non gradivano il regalo in una serata del genere. E il capitano della Roma si è quindi rimesso la maglia, poi ha avuto un colloquio di alcuni minuti con il settore giallorosso che ovviamente ha contestato la squadra.

Le parole utilizzate dai tifosi non sono state ovviamente leggere, comprensibile dopo una batosta così. Sia Abraham che Pellegrini hanno cercato di placare gli animi, richiamando all’unione in vista delle prossime partite fondamentali. A partire dal Napoli, passando per Cagliari e poi Milan.