Inter-Juventus, buone notizie per Inzaghi: rientro importante

Gli occhi per il fine settimana di Serie A, al netto di Roma-Napoli, sono quasi tutti puntati su Inter-Juventus. Le condizioni di un centrocampista di Inzaghi

Messo in archivio lo scontro Champions vinto contro lo Sheriff, che ha rimesso in carreggiata l’Inter per un posto agli ottavi, la truppa di Inzaghi è già concentrata sulla prossima sfida di Serie A. Fari puntati su San Siro, che domenica sera sarà teatro del big match tra i campioni d’Italia e la Juventus di Massimiliano Allegri.

L’Inter, in una sfida tutt’altro che semplice, è chiamata a tornare a vincere dopo il pesante KO della scorsa settimana in casa della Lazio. Tre punti sarebbero molto pesanti per creare divario con una Juventus che al momento è in grande spolvero e risalita.

Verso Inter-Juventus, buone notizie per Inzaghi: le ultime su Calhanoglu

Intanto in vista della notte di San Siro arrivano notizie incoraggianti per Simone Inzaghi dalle ultime sessioni di allenamento. L’acciaccato Hakan Calhanoglu regolarmente in gruppo oggi alla Pinetina ed è dunque convocabile per la Juve a meno di eventuali ricadute.

Il centrocampista turco ha svolto l’intera seduta col gruppo stamattina e si candida quindi a rientrare per il big match di domenica dopo aver saltato lo Sheriff ed aver giocato appena una manciata di minuti contro la Lazio. Un gol e 2 assist resta il bottino di Calhanoglu che spera quanto prima di ritornare ai suoi livelli, considerando anche la ritrovata concorrenza di Arturo Vidal.