Calciomercato Juventus, Szczesny via in estate | L’erede è un panchinaro!

Malgrado il riscatto delle ultime partite, non è certa la conferma la prossima estate di Szczesny tra i pali della Juventus

Wojciech Szczesny nelle ultime partite ha risalito la china, riscattando il deludente inizio di stagione e le critiche di addetti ai lavori e tifosi. Il futuro alla Juventus del portiere polacco rimane comunque nebuloso in vista della prossima estate.

Arrivano nuovi rumors di mercato sull’ex Arsenal e Roma, sempre difeso da Allegri in conferenza stampa malgrado gli errori evidenti nelle prime uscite di campionato. Evidentemente, la società della Continassa non la pensa alla stessa maniera e starebbe setacciando il mercato alla ricerca di un nuovo profilo tra i pali come sottolinea il sito ‘Fichajes.net’.

Juventus, Szczesny sul mercato: ritorno di fiamma per Kepa

Oltre a Donnarumma, la società torinese resterebbe fortemente interessata a Kepa del Chelsea per un ribaltone in porta a fine stagione. Il 27enne spagnolo sarebbe da tempo sulla lista degli acquisti della Juve: oltre a Paratici, infatti, il suo fascicolo non sarebbe uscito dai radar neanche del nuovo capo dell’area tecnica Cherubini.

La ‘Vecchia Signora’ approfitterebbe della situazione di Kepa a Londra, dove l’ex Athletic Bilbao è chiuso dal titolarissimo Mendy. La Juventus perciò tenterebbe in estate di cedere Szczesny per poi dare l’assalto al guardiapali basco, voltando così pagina tra i pali in vista della stagione 2022/2023. Kepa, ad oggi, avrebbe una valutazione di 13 milioni di euro, crollata rispetto agli 80 milioni che il Chelsea nel 2018 versò nelle casse dell’Athletic per portarlo in Premier League.