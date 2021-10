Calciomercato Juventus, top player scaricato | Scambio e plusvalenza

Calciomercato Juventus: spunta l’ipotesi di scambio con una big europea. In ballo due top player: tutte le cifre e i dettagli

“Romagnoli alla Juve con de Ligt? Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus. Ma attenzione perché de Ligt potrebbe anche lasciare la Juve a fine stagione. Il mercato funziona così”. Nelle scorse settimane Mino Raiola ha spaventato così i tifosi della Juventus.

Il difensore olandese stava attraversando un inizio di stagione piuttosto complicato. Nelle ultime settimane l’ex capitano dell’Ajax si è conquistato la piena fiducia di Allegri e un posto da titolare, ma non mancano i rumors di calciomercato sul suo conto. In Spagna, infatti, si parla di un Raiola in contatto col Barcellona per il centrale classe 1999.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allenatore Newcastle, Fonseca in pole: le tempistiche

Calciomercato Juventus, de Ligt-Barcellona: l’ipotesi di scambio

De Ligt è un pallino del club catalano che ha tentato di acquistare l’olandese anche prima del suo trasferimento alla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Raiola sarebbe in contatto con la società blaugrana. Tuttavia, alla luce della situazione economica del club il Barça potrebbe tentare uno scambio per de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Insigne-Inter, le ultime dopo l’incontro: Napoli attento alla Premier

Come riportato da ‘Calciomercatonews.com‘, il Barcellona potrebbe mettere sul piatto il cartellino di de Jong per uno scambio alla pari (con valutazioni sui 75 milioni di euro) con il suo connazionale ed ex compagno all’Ajax. De Jong, anche a causa della situazione della squadra di Koeman, non è ancora riuscito ad imporsi come si aspettava il Barça. Staremo a vedere.