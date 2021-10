Donnarumma dice basta: addio PSG, Raiola ha scelto la prossima squadra

Ancora un’esclusione in Champions League per Gianluigi Donnarumma: il portiere della Nazionale potrebbe decidere di cambiare maglia a gennaio

Resta complicata la situazione al Paris Saint-Germain di Gianluigi Donnarumma, mestamente in panchina anche martedì sera nel successo di Champions League al ‘Parco dei Principi’ di Messi e compagni contro il Lipsia.

Soltanto cinque presenze stagionali tra Ligue 1 e Champions per l’ex portiere del Milan, all’ombra finora di Keylor Navas sotto la Tour Eiffel. Non sono infatti cambiate le gerarchie di Pochettino, che continua a preferire il nazionale costaricano all’azzurro campione d’Europa e grande protagonista della cavalcata della selezione di Mancini ad Euro 2020.

Calciomercato Juventus, Donnarumma prima scelta se lascia il PSG

Perciò, Donnarumma si starebbe guardando attorno e potrebbe prendere in considerazione l’idea di salutare già a gennaio il PSG per tornare a giocare con maggiore continuità. Uno scenario clamoroso con il suo agente Raiola – riporta il sito iberico ‘Todofichajes.com’ – che si sarebbe già attivato per trovare una nuova sistemazione al suo protetto.

E in cima alla lista delle pretendenti ci sarebbe sempre la Juventus, già la scorsa estate segnalata con forza sule tracce di Donnarumma dopo il divorzio e il mancato rinnovo con il Milan. Il portiere italiano classe ’99 resterebbe la prima scelta del club bianconero, non del tutto convinta delle prestazioni di Szczesny. Il piano della Juve sarebbe chiaro: acquisire in prestito nella sessione invernale le prestazioni di Donnarumma per un anno e mezzo, acquisendo nel frattempo il tesoretto necessario per poi rilevare a titolo definitivo il cartellino del giocatore. Al momento sono soltanto rumors: vedremo quale sarà lo scenario nei prossimi mesi…