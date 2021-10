La vittoria agrodolce di Donnarumma: è successo ancora una volta

Il minutaggio riservato a Donnarumma fa discutere non poco, in Italia e non solo. Le ultime novità in casa PSG

Gianluigi Donnarumma è stato per mesi al centro del calciomercato. Il portierone ha deciso di lasciare il Milan e di accasarsi al PSG a suon di milioni, ovviamente a parametro zero. A distanza di mesi, però, in molti si chiedono se quella di Gigio, e di Mino Raiola, sia stata effettivamente la scelta giusta.

Eh sì, perché il campo il portiere migliore di Euro 2020 e colonna portante dell’Italia trionfante di Roberto Mancini lo vede poco, di certo meno di quanto si aspettasse. L’alternanza con Keylor Navas, epicentro dello spogliatoio parigino, continua e le scelte di Mauricio Pochettino lo dimostrano: a farne le spese è proprio Donnarumma. Anche nei match che contano più degli altri, come quello di questa sera. Impossibile non notare la sua espressione affranta in panchina, quando le telecamere lo pescano a tradimento. Il viso nascosto a metà dalle manone senza guanti; i pensieri e forse i dubbi di chi non era abituato a porsi tante domande sulla sua presenza in campo.

Il PSG batte il Lipsia: Donnarumma osserva tutto dalla panchina

Eppure il PSG sul campo non gira alla perfezione. Il primo tempo termina solo con il punteggio di 1-1 e nella ripresa le cose si mettono anche peggio. Il Lipsia raddoppia, liberando gli scheletri negli armadi parigini, ancor di più viste le pretese travolgenti e un calciomercato che ha cancellato qualsiasi possibile giustificazione agli insuccessi. Anche in Champions League.

Niente paura, ci pensa Lionel Messi a mettere le cose al loro posto. Una doppietta da fenomeno vero, semplicemente fondamentale e quando conta di più. Un 3-2 essenziale per le ambizioni del PSG che ora vola in testa al suo girone. Peccato che Donnarumma, anche stasera, abbiamo visto tutto ben imbacuccato in panchina. C’è chi parla di futuro, chi di ritorno in Italia: troppo prematuro, l’ha detto lui stesso e ci mancherebbe. Il futuro (quello prossimo) è al PSG, ma, almeno questo è quello che tutti ci auguriamo, soprattutto tra gli undici titolari.