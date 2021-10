Emergenza Milan, Pioli continua a non sorridere: è ancora out

Le ultime da Milanello in vista della sfida del Milan contro il Bologna. Stefano Pioli alle prese con diversi infortuni

Allenamento pomeridiano per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, presenti a Milanello, hanno continuato a preparare la trasferta del Dall’Ara, di sabato sera. Calabria e compagni sono chiamati a rialzare la testa, contro il Bologna, in un match valevole per la giornata di Serie A, dopo il ko in Champions League con il Porto.

Pioli dovrà ancora fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili. Non arrivano novità in merito ai positivi Theo Hernandez e Brahim Diaz, così come sugli infortunati Messias e Florenzi che ne avranno ancora per qualche giorno. Tempi decisamente più lunghi, come è noto, per Mike Maignan e Plizzari.

Rebic ancora a parte

Le attenzioni, come raccontato ieri, erano soprattutto rivolte ad Ante Rebic. L’attaccante croato ha saltato la trasferta in Portogallo per un problema alla caviglia. Gli esami avevano escluso lesioni ed è dunque recuperabile a breve. Oggi, però, come 24 ore fa, ha svolto un lavoro differenziato, nonostante. Domani capiremo se potrà essere convocato o meno. Regolarmente in gruppo, invece, Zlatan Ibrahimovic.