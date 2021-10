Il Milan cerca un trequartista sul mercato: le mosse di Maldini e Massara per accontentare Pioli nella finestra di gennaio

Il Milan viaggia a vele spiegate in campionato, mentre la situazione si ribalta sul palcoscenico della Champions League con la squadra di Pioli lontano dalla qualificazione e ancora a zero punti in classifica.

Il club rossonero punta perciò a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico emiliano a gennaio, soprattutto per continuare a sognare lo scudetto in Serie A. Il tassello per elevare ulteriormente il livello qualitativo del ‘Diavolo’ potrebbe arrivare sulla trequarti, dove manca in ricambio di spessore a Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, nuovo assalto ad Isco: via libera Ancelotti

Quando il nazionale marocchino è assente il Milan perde passo e imprevedibilità in quel settore del campo, con Maldini e Massara pronti a correre ai ripari nella finestra di gennaio. Non è un mistero l’interesse dei rossonero per Isco, già sondato questa estate dal sodalizio meneghino. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e non rientra da tempo nei piani di Carlo Ancelotti come sottolinea il portale iberico ‘Todofichajes.net’.

L’ex allenatore del Milan avrebbe dato così l’assenso alla partenza di Isco, cercato anche da Everton e Siviglia negli ultimi tempi. Il Real si accontenterebbe di un piccolo indennizzo: 3-4 milioni di euro potrebbero bastare per lo sbarco a Milano del classe ’92 a gennaio. Il ‘Diavolo’ è pronto all’offensiva e ad affilare le armi per Isco.