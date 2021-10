Psg e Real beffate, Mbappe cambia squadra per 90 milioni

Né Real Madrid né Psg per Kylian Mbappe. Dalla Spagna giunge notizia del desiderio di una terza squadra di mettere le mani sul francese, con un assegno da 90 milioni

Kylian Mbappé è certamente il calciatore più importante con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Real Madrid ci ha provato fino all’ultimo minuto, durante il calciomercato estivo, per cercare di portare il francese in Spagna. Missione, però, fallita, con il Psg che ha rifiutato tutte le offerte arrivate.

Tutto lasciava pensare che il trasferimento nella Liga di Mbappe fosse stato solo rimandato, con il Real finalmente pronto ad accoglierlo. Dalla Spagna però giunge una clamorosa notizia, che potrebbe rovinare i piani dei blancos.

Il Barcellona ci prova per Mbappe

Secondo quanto riporta AS, il Barcellona sarebbe intenzionato a provarci per Mbappe. I blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra da capogiro, ben 90 milioni di euro, prima della firma. Una mossa che potrebbe mettere in pericolo il trasferimento del francese al Real. Non può essere dimenticato, infine, il desiderio del Psg di provar fino alla fine a far rinnovare il contratto a Mbappe.