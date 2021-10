Scaricato dal Manchester United | Beffa Roma e colpo da 24 milioni

Il Manchester United è pronto a cedere un suo giocatore per 24 milioni di euro. C’è la Roma che rischia però di essere beffata da un’altra squadra italiana

L’Italia nel futuro di Victor Lindelof. Il difensore potrebbe presto fare le valigie per lasciare il Manchester United. L’ex Benfica è chiuso da Varane e un suo addio – come scrivono in Spagna – non si può certamente escludere, già durante il calciomercato di gennaio.

A scriverlo è TodoFichajes.net. La valutazione fatta dai Red Devils è di 24 milioni di euro. Una cifra di certo non elevatissima che potrebbe attrarre diverse squadre a puntare sul calciatore.

Lindelof, l’Inter sfida la Roma

Lindelof – secondo il portale – potrebbe presto diventare un obiettivo della Roma, che ci aveva già provato nei mesi scorsi. Attenzione, però, al possibile interessamento di un’altra italiana, l’Inter, che a breve potrebbe dover fare i conti con il possibile addio di de Vrij. Non è un segreto, infatti, che l’ex Lazio sia tra i possibili calciatori da sacrificare in estate. Una cessione dell’olandese riporterebbe il club milanese sul mercato.