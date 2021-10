Calciomercato Milan, tutti i talenti nel mirino | Richiesta da 50 milioni

Il Milan valuta possibilità e scelte sul calciomercato. I rossoneri vanno a caccia di nomi di prospettiva per il loro centrocampo

Il Milan ha seguito una linea chiara e identificativa sul calciomercato. Un percorso votato alla ricerca di giovani non troppo costosi, per poi permettergli di crescere all’interno del contesto rossonero. E sono diversi i profili che hanno stupito e continuano a mostrare netti miglioramenti agli ordini di Stefano Pioli.

Per questo i rossoneri, che molto probabilmente perderanno Franck Kessie, vanno a caccia anche di nuovi nomi a centrocampo. Ovviamente, talenti. Calciatori segnalati dagli osservatori del club e da far crescere in casa, possibilmente dopo investimenti non troppo onerosi. La lista della società milanese è già ben folta e presenta alcuni dei migliori talenti in circolazione per quel ruolo.

Calciomercato Milan, i talenti che piacciono ai rossoneri per il post Kessie

Non solo centrocampisti, perché il Milan è attento anche al futuro di Julian Alvarez. Come vi abbiamo raccontato, i rossoneri sono in prima fila per l’attaccante, ma non solo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero diversi i talenti che il Milan segue a centrocampo. Uno di questi è Ioao Palhinha, epicentro dello Sporting: la sua valutazione, però, è altissima e si ferma a 50 milioni di euro. Occhi quindi anche su Tomas Handel del Vitoria Guimaraes e non è finita qui. Sui taccuini rossoneri ci sono Vitinha del Porto e Paulo Bernardo del Benfica, nomi più costosi. E da non scartare affatto anche l’ipotesi che Vitinha possa anticipare il suo arrivo a Milano.