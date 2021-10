Tradimento in bianconero, addio Milan: gennaio è vicino

A gennaio la Juventus potrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante, accostato anche al Milan. Dalla Spagna arrivano novità sul possibile affare

Sono giorni caldi per Mauro Icardi. Il bomber argentino non sta attraversando un momento facile fuori dal campo ed è così finito al centro di diversi rumors di calciomercato. L’attaccante, non è certo una notizia, potrebbe lasciare il Psg già il prossimo gennaio, per far ritorno in Serie A.

Il calciatore è stato negli ultimi giorni accostato anche a Inter e Milan ma in pole sembra davvero esserci la Juventus. I bianconeri hanno finalmente trovato la giusta quadratura ma i gol faticano ad arrivare e l’argentino potrebbe garantire quelle reti che garantiva Cristiano Ronaldo.

Juventus, via libera dal Psg

Dalla Spagna arrivano ulteriori conferme, con i bianconeri pronti ad affondare subito il colpo. Come riporta ‘TodoFichajes’, il Psg appare essere rassegnato a fare una una minusvalenza con il calciatore. Impossibile rientrare dalla spesa fatta ed è pronto a liberarlo per risparmiare sull’alto ingaggio di circa 10 milioni di euro, bonus compresi. Un’offerta al ribasso della Juventus dovrebbe dunque convincere i francesi a lasciar andar via Icardi.